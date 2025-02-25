Посол Нечаев прокомментировал выборы в ФРГ

Результаты выборов в бундестаг в Германии показали желание граждан увидеть перемены, включая нормализацию отношений с Россией.

Об этом РИА Новости рассказал посол России в Германии Сергей Нечаев.

«Итоги состоявшихся выборов в бундестаг ФРГ, на наш взгляд, свидетельствуют о запросе граждан страны на перемены, в том числе в плане нормализации российско-германских отношений», — приводит его слова агентство.

Нечаев также выразил надежду, что немецкие политики учтут это желание граждан.

Ранее бывший депутат бундестага Вальдемар Гердт заявил, что избиратели в Германии выбрали меньшее из двух зол.

Немецкий политолог Александр Рар выразил мнение, что выборы в бундестаг раскололи Германию ещё больше.