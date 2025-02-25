Сенатор Климов увидел много общего у России с республиканцами

США понимают, что неолиберальный путь ведёт страну к катастрофе, поэтому появляются такие лидеры, как президент США Дональд Трамп. Благодаря этому создаются возможности диалога между Россией и США. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.

«В чем ситуация принципиально изменилась? Изменились Соединенные Штаты Америки. Это не просто потому, что Трамп в очередной раз зашёл в Белый дом. Это потому, что Америка, которую мы знали ещё многие десятилетия назад, она поняла, что неолиберальный путь ведёт её к катастрофе. И в порядке самосохранения она на первый план выставила лидеров, таких как Дональд Трамп и люди, которые сейчас вместе с ним – вице-президент США Джей-Ди Вэнс и предприниматель Илон Маск, между прочим, не случайно там», - сказал Климов.

То есть, они консолидировались вокруг этой темы, добавил он.

«Какая тема? Это, естественно, политика здравого смысла. И это, естественно, как они говорят, "сделаем Америку снова великой". Для того, чтобы сделать Америку снова великой, для них необходимо целый ряд преобразований провести», - отметил он.

По его словам, в том числе необходимо очищение их пространства и духовного пространства от всей этой токсичной накипи, которая накопилась «за 30 лет правления Клинтонов, Обамы и Байдена».

«И если они сделают то, к чему они стремятся, надо будет очень серьёзно договариваться по разным вопросам, потому что они делают все для того, чтобы быть сильными, а не делать сильными других. И на данном этапе, как мне видится, у нас есть, а такая возможность появилась, реальная практическая возможность действия сугубо с рациональных позиций», - сказал политик.

Он также отметил, что у России с республиканцами гораздо больший набор традиционных ценностей.

Кроме того, это возможность мирного существования государств с различными политическими системами, сообщает РИА «Новости».