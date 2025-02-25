В Совфеде назвали причину, по которой Трамп стал президентом США

Соединенные Штаты понимают, что неолиберальный путь ведёт страну к катастрофе, поэтому появляются такие лидеры, как президент США Дональд Трамп, рассказал глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов. Он добавил, что это создает возможности и для диалога Москвы и Вашингтона, пишет РИА Новости.

По его мнению, США в порядке самосохранения на первый план выставили таких лидеров, как Дональд Трамп, вице-президент США Джей-Ди Вэнс, бизнесмен Илон Маск.

Сенатор заметил, что новой администрации придется провести целый ряд преобразований, в частности, очистить пространство от «токсичной накипи», что образовалась за «30 лет правления Клинтонов, Обамы и Байдена».

«И если они сделают то, к чему они стремятся, надо будет очень серьёзно договариваться по разным вопросам, потому что они делают все для того, чтобы быть сильными, а не делать сильными других», — пояснил Климов.

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Вместе с тем, у России с республиканцами гораздо больший общий набор традиционных ценностей, отметил сенатор.