В России захотели уточнить понятие "соотечественник"

Закрепленное много лет назад в российском законодательстве понятие "соотечественник" зачастую трактуется в правоприменительной практике излишне широко, в связи с чем требуется его актуализация для исключения возможных злоупотреблений. Об этом сказала зампред комитета Совета Федерации по международным делам Елена Афанасьева.

"Проблемой действующего определения является его многосложность, которая зачастую приводит к его необоснованному расширительному толкованию", - сказала сенатор на семинаре-совещании в СФ, посвященном правоприменению понятия "соотечественник" в соответствии с действующим законом.

Она напомнила, что прошло почти 15 лет с момента принятия новой редакции закона "О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом".

"Понятие "соотечественник", закрепленное в законе, активно применяется рядом ведомств, в частности, министерством иностранных дел и министерством внутренних дел. Правоприменители используют понятие с разными целями и интересами и поэтому имеют разные позиции по поводу его использования на практике. По мнению одних, необходимо максимально широкое и гибкое понятие, а по мнению других - более конкретное и определенное для исключения возможных злоупотреблений", - отметила Афанасьева.

Парламентарий считает, что не должно возникать ситуаций, когда профильные ведомства по-разному интерпретируют и применяют одно и то же понятие, оно должно охватывать один и тот же круг лиц вне зависимости от целей применения закона. По ее словам, в законе нет положений, согласно которым все граждане бывших республик СССР признаются соотечественниками, "однако зачастую это определение ошибочно понимают очень широко".

В связи с этим, обратила внимание зампред комитета, последние несколько лет эксперты в области миграции высказывают нарекания в адрес госпрограммы по оказанию содействию добровольному переселению соотечественников.

"Ряд субъектов Российской Федерации отказался от реализации госпрограммы, поскольку ее механизмы активно используются лицами, которые не являются по сути, духу, культуре и традициям российскими соотечественниками", - сказала она.

Афанасьева подчеркнула, что с учетом высказанных на совещании мнений различных ведомств, а также региональных властей "будут выработаны точечные решения по совершенствованию законодательства".