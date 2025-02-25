Лавров: РФ признательна Ирану за взвешенную позицию по украинскому кризису

Москва признательна Тегерану за взвешенную позицию по ситуации на Украине, основанную на понимании первопричин кризиса. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи.

"Затронули ситуация на Украине и вокруг нее. Я выразил признательность иранским коллегам за взвешенную позицию, основанную на понимании первопричин этого кризиса и понимании связанной с этим российской позиции, российских озабоченностей, которые касаются прежде всего задач надежного обеспечения нашей безопасности и защиты законных прав тех людей, которые были режимом, пришедшим к власти в результате госпереворота в 2014, объявлены террористами, и чьи права были законодательно истреблены, прежде всего право на родной язык и на свою религию", - сказал он.

"Говорили также о сотрудничестве в рамках Каспийской "пятерки", я уже упомянул об успешном проведении экономического форума в январе здесь, в Иране, и о нашем сотрудничестве по Афганистану, где мы взаимодействуем в различных форматах, включая и московский формат, и встречи стран - соседей Афганистана и "четверку": Китай, Иран, Россия, Пакистан", - отметил Лавров.