Лавров: РФ убеждена, что ресурс дипломатии в вопросе СВПД сохраняется

Ресурс дипломатии в поисках взаимоприемлемых развязок в отношении иранской ядерной программы отнюдь не исчерпан. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи.

"Мы много говорили о ситуации, которая сложилась вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, - отметил он. - Мы убеждены, что ресурс дипломатии сохраняется, нельзя им пренебрегать, надо его максимально эффективно задействовать без каких-либо угроз и без намеков на возможности неких силовых решений".

Глава российского внешнеполитического ведомства подтвердил обоюдный настрой "на продолжение поиска приемлемых развязок для выхода из сложившейся ситуации", которую создал не Иран, а Запад.