В России отреагировали на планы Франции разместить ядерные силы в Германии

Размещение ядерных сил Франции в Германии может нести риски европейской и мировой безопасности, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Юрий Швыткин.

© Wikipedia Commons

Вместе с тем, он выразил уверенность в том, что глава Франции Эммануэль Макрон не пойдет на этот шаг после встречи с президентом США Дональдом Трампом.

«Размещение ядерных сил где угодно несет опасность для структуры европейской и мировой безопасности, это серьезные риски, — сказал политик. — А учитывая сегодняшнюю обстановку, российско-украинский конфликт, который в любой момент может перерасти в третью мировую, угроза видится еще большей».

Россия, по словам Швыткина, готова к развитию любого сценария и делает все возможное для недопущения развития более масштабного конфликта. Риски разрастания противостояния, по его мнению, уменьшает и политика новой администрации США.

«Не думаю, что Макрон предпримет какие-то действия в направлении ядерных сил теперь, после встречи с Трампом. Трамп, на мой взгляд, проводит достаточно конструктивную политику в вопросе обеспечения безопасности и прекращения российско-украинского конфликта», — считает депутат.

Ранее сообщалось, что Франция может разместить в Германии истребители, оснащенные ядерным оружием. Предполагается, что страна пойдет на этот шаг, если США сократят свой военный контингент в Европе.