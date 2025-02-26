Путин и президент Гвинеи-Бисау начали переговоры в Кремле

Президенты России и Гвинеи-Бисау Владимир Путин и Умару Сисоку Эмбало встречей делегаций в узком составе открыли переговоры в Кремле.

Российский лидер встретил бисайского коллегу в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца. Сисоку Эмбало прибыл в Москву с государственным визитом и уже возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

В числе тем переговоров - развитие сотрудничества двух стран и обсуждение актуальных тем международной и региональной повестки. Сисоку Эмбало посещает Россию в качестве президента уже в четвертый раз.