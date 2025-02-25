Путин проведет переговоры с президентом Гвинеи-Бисау

В среду, 26 февраля, президент России Владимир Путин проведет в Кремле переговоры с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало. Об этом сообщается на сайте Кремля.

На переговорах Путин и Эмбало обсудят перспективы развития российско-бисайского сотрудничества в различных областях. Также президенты затронут актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

23 января Путин провел телефонный разговор с президентом Гвинеи-Бисау. Сообщалось, что они обсудили «ряд актуальных вопросов расширения двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной областях».

Визит 26 февраля станет четвертым визитом Эмбало в Россию. Президент Гвинеи-Бисау посещал Москву в 2022 году, в 2023-м он принимал участие в саммите Россия - Африка, а 9 мая 2024-го он посетил торжества по случаю Дня Победы на Красной площади и возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.