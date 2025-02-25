Посольство: РФ будет добиваться наказания виновных в нападении на консульство

Россия будет добиваться от Франции выяснения всех обстоятельств нападения на здание консульства РФ в Марселе и наказания виновных. Об этом РИА Новости заявили в посольстве РФ.

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«Посольство и генконсульство продолжат взаимодействие с французскими компетентными службами, прежде всего, в целях обеспечения безопасности российских загранучреждений и их сотрудников», — говорится в сообщении дипмиссии.

Накануне у российского генконсульства в Марселе произошел взрыв. Неизвестные бросили на его территорию СВУ и скрылись. Сотрудники и посетители консульства не пострадали. В России заявили, что у нападения есть «все признаки теракта», а также потребовали от французской стороны расследования и усиления мер безопасности дипломатических учреждений.

25 февраля генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский заявил, что прокуратура Марселя задержала двух человек, подозреваемых в нападении на диппредставительство. По его словам, они были арестованы во время проведения проукраинского митинга в центре города.