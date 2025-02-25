Володин поручил подготовить нормы по защите детей от нападений бездомных собак

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитетам нижней палаты парламента подготовить нормы по защите детей от нападения бродячих собак. Об этом говорится в сообщении на сайте Думы.

Поручение было дано комитету по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства совместно с другими профильными комитетами палаты.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что «человек, ребенок - высшая ценность», и нужно навести порядок и принять необходимое решение по защите детей.

«Давайте наведем порядок и поручим профильному комитету по охране семьи, материнства, отцовства, детства. Они более объективно подойдут к этому вопросу. Как можно скорее законопроект внесите, чтобы регионы получили возможность принимать решение. Жизнь ребенка дороже», - заявил он.

Володин также призвал тех, кто «любит заниматься разглагольствованием о любви к братьям меньшим», не выбрасывать их на улицу.

Ранее девятилетняя девочка погибла в результате нападения собак в Ставрополе. Стая напала на нее, когда она гуляла недалеко от участка, где местная жительница содержала животных. Ребенка спасти не удалось, несмотря на попытки отогнать собак.

До этого в Николаевске-на-Амуре стая бездомных собак напала на десятилетнюю девочку, когда она шла по частному сектору на занятие в школу. Отбиться от собак школьнице помогли прохожие, она была госпитализирована в тяжелом состоянии.