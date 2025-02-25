Володин рассказал о повышающем качество медпомощи законе

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о принятом единогласно законе, который направлен на повышение качества медицинской помощи в стране.

По словам Володина, обучение врачей и среднего медицинского персонала должно проходить в организациях, которые имеют аттестованных преподавателей и базу для практических занятий.

Иначе уровень подготовки медиков ставится под сомнения, отметил спикер.

«От этого могут пострадать в первую очередь люди, которым не окажут необходимую помощь вовремя», — добавил он.

Ранее комитет Госдумы по науке одобрил поправку о запрете дистанционной и электронной формы обучения при получении медицинского и фармацевтического образования.