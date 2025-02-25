Захарова высмеяла слова премьер-министра Украины

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что названная Киевом сумма на восстановление Украины совпадает с долгом страны. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на восстановление Украины в ближайшие 10 лет потребуется 524 млрд долларов. По его словам, данные основаны на отчете Всемирного банка и превышают предыдущую оценку на 38 млрд долларов.

«Столько же, сколько уже должны — удачное совпадение. Перекредитовывают наворованное?» — написала Захарова.

Захарова высмеяла слова премьер-министра Дании

Напомним, что тема восстановления украинской инфраструктуры фигурирует и в обсуждаемом США и Украиной соглашении об украинских полезных ископаемых. Журнал The Economist писал, что украинские власти в рамках сделки должны будут передавать 50% от своих будущих доходов от ценных ресурсов и портов в новый инвестиционный фонд, которым будет владеть правительство США. Наполнять его Киев должен до тех пор, пока его размер не достигнет 500 млрд долларов. Сам фонд, в частности, будет заниматься восстановлением страны.