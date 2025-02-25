Россия сможет работать с бывшим главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным в случае его победы на выборах. Об этом заявил журналисту Александру Юнашеву глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Мы готовы работать со всеми, кто будет уважать Россию, российский народ и представлять украинский народ, наш братский народ, что бы ни происходило», - заметил Картаполов.

При этом, отвечая на вопрос о том, раскается ли Залужный, который «стрелял в российских солдат», глава комитета Госдумы по обороне отметил, что «жизнь покажет».

Путин сравнил рейтинг Зеленского и Залужного

Ранее занимающий сейчас пост посла Украины в Британии Валерий Залужный заявил, что не может ответить на вопрос, примет ли он участие в выборах президента, так как условия для выборов пока не созданы. При этом журнал Economist со ссылкой на попавший в распоряжение редакции опрос общественного мнения отметил, что в случае проведения выборов на Украине Владимир Зеленский проиграет Валерию Залужному.