В Госдуме заявили, развал ЕС не за горами

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий объяснил в беседе с RT, почему ряд стран — членов Евросоюза не поддержали новый пакет военной помощи Украине, который предложила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

© Zuma/TACC

Как подчеркнул депутат, «сегодня ЕС и его комиссары находятся на распутье».

По его словам, стоит ожидать, что европейцы начнут спрашивать у правительств стран, что произошло за время выделения помощи Украине, кроме обнищания их государств.

«Начнут спрашивать, куда девалась вся эта помощь, что за это время произошло кроме обнищания государств, которые активно участвовали в финансировании нацистской идеологии на Украине. На сегодняшний день они не понимают, что происходит и какое решение принимать. Одна часть — за то, чтобы находить компромиссы с Россией, возобновить торговые отношения и связи. А другая часть понимает, что у них нет обратного пути, они находятся перед пропастью, и следующий шаг — дисквалификация как политиков. Поэтому в ближайшее время будем свидетелями не только раскола (внутри ЕС. — RT) но и обвинений в различных манипуляциях... Развал ЕС не за горами», — заключил парламентарий.

Ранее издание Politico сообщило о том, что ряд стран ЕС не поддержали Каллас в помощи Украине.

Фицо заявил о возможном развале Евросоюза

Предполагается, что на экстренном саммите стран ЕС 6 марта вряд ли будет принято окончательное решение касательно вопроса по оказанию помощи Киеву.