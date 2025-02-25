МИД ответил на сообщения о новых переговорах РФ и США 25 февраля

Каких-либо встреч в Эр-Рияде с участием представителей МИД РФ 25 февраля не проходит. Как сообщает ТАСС, об этом заявили в российском дипломатическом ведомстве.

Напомним, что немецкая газета Die Zeit со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что делегации РФ и США встретятся в Эр-Рияде 25 февраля. Утверждалось, что мероприятие станет продолжением прошедших 18 февраля переговоров.

«С участием МИД никаких встреч в Эр-Рияде не проходит сегодня», — заявили в министерстве.

Песков рассказал о новых переговорах России и США

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что следующие переговоры России и США пройдут на уровне министерств иностранных дел. Речь идет о контактах на «экспертном уровне». На встрече будут обсуждаться шаги по нормализации диалога, в том числе и восстановления работы дипломатических учреждений на взаимной основе.