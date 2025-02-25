Путин — Си: разговор, расставивший все по своим местам

По инициативе российской стороны вчера, 24 февраля, состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Можно было бы сказать, что их беседа расставила точки над "i", но в данном случае, когда в русском языке такой буквы давно уже нет, а китайцы вообще вместо алфавита пользуются иероглифическим письмом, это не совсем уместно. Лучше сказать, что два лидера все расставили по своим местам, постаравшись обозначить позиции и снять возможные вопросы в отношениях Москвы и Пекина в общем контексте "большого треугольника" Россия — Китай — США. Ибо в их разговоре так или иначе незримо присутствовал и третий партнер — президент США Дональд Трамп, незадолго до этого по американской инициативе поговоривший с российским президентом.

Лидеры подчеркнули

В лаконичном сообщении пресс-службы Кремля отмечается, что Москву и Пекин связывают отношения стратегического всеобъемлющего партнерства. Помимо масштабного экономического сотрудничества, они предполагают взаимное доверие, отказ от союзов друг против друга и противодействие каким-либо третьим странам.

Стороны, говорится далее, неоднократно заявляли о намерении углублять такие связи, исключая даже намеки на вмешательство в дела друг друга.

Руководители двух стран "особо подчеркнули, что российско-китайская внешнеполитическая связка является важнейшим стабилизирующим фактором в мировых делах". "Она носит стратегический характер, не подвержена внешнему влиянию и не направлена против кого-либо", — передала позицию лидеров РФ и КНР кремлевская пресс-служба.

Си Цзиньпин подтвердил

В сообщениях МИД КНР и китайских СМИ преимущество отдается цитированию Си Цзиньпина, который подчеркнуто говорил именно о российско-китайских двусторонних отношениях, их истории и планах на ближайшее и более отдаленное будущее. Накануне Праздника весны, напомнил Си, он уже пообщался с Владимиром Путиным в формате видеоконференции "для выработки плана развития китайско-российских отношений на текущий год и укрепления координации по целому ряду актуальных международных и региональных проблем". Теперь, продолжил китайский лидер, по линии министерств и ведомств "планомерно реализуются договоренности по продвижению двустороннего сотрудничества в разных сферах, включая проведение торжественных мероприятий по случаю 80-й годовщины Победы китайского народа в войне сопротивления японским захватчикам и Победы в мировой антифашистской войне".

Как история, так и факты, сказал Си Цзиньпин, подтверждают, что Китай и Россия — это добрые соседи, от такого соседства отдалиться невозможно, это и настоящие друзья, которые всегда рядом, поддерживают друг друга и стремятся к совместному развитию.

"Китайско-российские отношения развиваются на мощном внутреннем драйвере и обладают уникальными стратегическими ценностями, они не направлены против третьих сторон и не подвержены их влиянию", — приводит слова председателя КНР внешнеполитическое ведомство Китая.

Стратегия развития и внешняя политика и КНР, и РФ, говорится далее, ориентируются на долгосрочное будущее.

"Несмотря на турбулентность международной обстановки, китайско-российские отношения уверенными шагами движутся вперед, что не только содействует развитию и возрождению каждой из двух стран, но и придаст стабильность и позитивную энергию в систему международных отношений”, — констатировал китайский лидер.

Что касается международного контекста нынешнего разговора, то МИД КНР сообщает, что российский президент "проинформировал о последних российско-американских контактах и принципиальной позиции российской стороны по украинскому кризису, отметив, что российская сторона стремится к устранению первопричин конфликта между Россией и Украиной, а также достижению устойчивого и долгосрочного мирного урегулирования". При этом председатель КНР подчеркнул, что сразу после полномасштабной эскалации украинского кризиса он озвучил основные позиции по его урегулированию, включая принципы "четырех необходимостей". Так, в сентябре прошлого года Китай, Бразилия и другие страны глобального Юга инициировали создание группы "Друзья мира" по украинскому кризису.

Подробнее о международном контексте

Казалось бы, при наилучших в истории отношениях между Москвой и Пекином есть ли необходимость вообще обмениваться телефонными заверениями в дружбе и готовности углублять партнерство?

Нынешние отношения России и Китая тем и отличаются от продолжавшегося около 10 лет союзничества между СССР и КНР — который завершился сначала идеологическим разладом конца 1950-х, едва не вылившимся в полномасштабный конфликт между двумя ядерными социалистическими державами конца 1960-х, — что обе страны сохраняют полную самостоятельность, руководствуясь во внутреннем развитии и международных отношениях своими национальными интересами. И эти интересы совпадают на самом глубинном, экзистенциальном уровне и именно так понимаются на самом высоком уровне.

Но есть еще и международный контекст, а точнее, фактор третьей стороны треугольника.

Как пишет Global Times (структурное подразделение главной китайской газеты "Жэньминь жибао"), по своему обыкновению ссылаясь на западных аналитиков, разговор лидеров КНР и РФ "совпал с третьей годовщиной начала российско-украинского конфликта и началом фазы дипломатической разрядки в отношениях между США и Россией, интерпретируя его в этом контексте".

"Некоторые даже предположили, что Китай может испытывать беспокойство по поводу недавних контактов между США и Россией в привязке к украинскому кризису", — отмечает издание.

Однако "такие взгляды недооценивают китайско-российские отношения, все еще рассматривая их с точки зрения устаревшего менталитета времен холодной войны, не понимая сути новой парадигмы отношений между Китаем и Россией как крупными странами".

Китайско-российское сотрудничество, констатирует издание, "является открытым, конструктивным и взаимовыгодным, оно не направлено против какой-либо страны и не отвергает ее". В качестве примера приводится синергия между китайской инициативой "Один пояс — один путь" и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), показывающая, что обе страны "не только способствовали региональной экономической интеграции, но и создали ощутимые возможности для развития стран, участвующих в сотрудничестве". "Эта модель сотрудничества резко контрастирует с эксклюзивными альянсами и геополитическим маневрированием, которые часто наблюдаются на Западе", — указывает газета.

"Китай рад видеть, что Россия и заинтересованные стороны прилагают позитивные усилия для урегулирования украинского кризиса, который в последнее время привлек значительное международное внимание. Это заявление не только отражает конструктивную роль Китая в международных делах, но и подчеркивает стратегическую стабильность китайско-российских отношений, которая выходит за рамки конкретных проблемных вопросов", — продолжает Global Times. Позиция Китая по украинскому кризису является последовательным отражением его принципа мирного разрешения споров, такая позиция "дополняет глубокую основу китайско-российских отношений, демонстрируя зрелость и устойчивость их сотрудничества в условиях сложной международной динамики".

О пользе стратегической независимости

Как две крупные державы, обладающие стратегической решимостью и независимыми возможностями, Китай и Россия позаботились о том, чтобы их сотрудничество не было направлено против какой-либо третьей стороны и не подвергалось внешнему вмешательству или принуждению. Этот выбор, подчеркивается в редакционной статье, "демонстрирует замечательную стратегическую дальновидность, что делает китайско-российские отношения обновляющей силой в международных отношениях".

Взаимодействие двух стран соответствует тенденции к глобальной многополярности и демократизации международных отношений. Они имеют важное значение для поддержания глобальной стратегической стабильности, содействия позитивному взаимодействию между крупными державами и укрепления сотрудничества между развивающимися.

"От энергетических трубопроводов, проложенных по вечной мерзлоте и пустыням и образующих "стальную связь", до трансграничной инфраструктуры, обеспечивающей связь в качестве "ускоренного пути развития", всестороннее стратегическое партнерство Китая и России в новую эпоху выходит на более высокий уровень и более широкие масштабы.

Обе страны укрепляют сотрудничество на многосторонних платформах, таких как Организация Объединенных Наций, Шанхайская организация сотрудничества и механизм БРИКС, совместно защищая законные права государств глобального Юга. Их взаимовыгодное сотрудничество неуклонно развивается, а стратегическая координация остается тесной и эффективной, играя решающую роль в защите их общих интересов и продвижении многополярного миропорядка", — говорится в материале.

"Как заявил председатель КНР Си Цзиньпин, несмотря на изменения в международной обстановке, китайско-российские отношения будут свободно развиваться, что будет способствовать развитию и оживлению отношений друг друга и привнесет стабильность и позитивную энергию в международные отношения", — резюмирует Global Times.

Андрей Кириллов