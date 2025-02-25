Генконсульство РФ в Марселе заранее приняло меры безопасности, избежав ущерба

Ущерба от брошенных на территорию генконсульства России взрывных устройств удалось избежать благодаря заранее принятым мерам безопасности. Об этом заявил ТАСС генконсул России во Франции Станислав Оранский.

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"Взрывы были и заброс [устройств] произошел не в случайное место. Это место парковки служебных машин, которые я распорядился заблаговременно перегнать внутрь территории, предвидя возможные провокации, учитывая опубликованное предупреждение СВР", - сказал генконсул.

Он добавил, что сотрудники учреждения также не пострадали, поскольку взрывы произошли рано утром и на улице еще никого не было.

В полиции дипломатам сообщили, что предварительная экспертиза показала наличие кислоты в пластиковых бутылках, две из которых сдетонировали после заброса на территорию генконсульства. Правоохранители квалифицировали эти предметы как самодельные взрывные устройства.