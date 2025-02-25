Путин включил руководителя Росмолодежи в состав совета по делам казачества

Президент России Владимир Путин распорядился включить руководителя Росмолодежи Григория Гурова в состав совета при президенте РФ по делам казачества. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Включить в состав совета следующих лиц: Гуров Г. А. - руководитель Росмолодежи", - сказано в документе.

Кроме того, в состав совета вошли атаман Северо-Западного войскового казачьего общества Максим Буга, директор департамента МИД России Игорь Капырин, заместитель директора Росгвардии, главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Анатолий Маликов, заместитель министра культуры РФ Сергей Першин, представитель Иркутского войскового казачьего общества Дмитрий Смоликов, а также представитель Оренбургского войскового казачьего общества Игорь Цыганов.