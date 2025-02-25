Комитет СФ поддержал штрафы за нарушение норм на случаи финансирования экстремизма

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал и рекомендовал палате одобрить на пленарном заседании 26 февраля закон, который распространяет действующие административные штрафы за неисполнение законодательства о противодействии финансированию терроризма и на случаи финансирования экстремистской деятельности.

Соответствующие изменения вносятся в части 3 и 4 статьи 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях. По ним за воспрепятствование банками и кредитными организациями проведению проверок либо неисполнение предписаний, направленных на противодействие отмыванию доходов, финансированию терроризма или распространения оружия массового уничтожения, а также за неисполнение антиотмывочного законодательства предусмотрен максимальный штраф для юрлиц до 1 млн рублей. Предполагается, что теперь он будет грозить и в случае финансирования экстремизма.

Внесенный правительством законопроект был представлен на рассмотрение парламента в пакете с поправками о распространении законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на финансирование экстремистской деятельности.