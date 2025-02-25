Лавров проводит в Тегеране встречу с главой МИД Ирана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит в Тегеране переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства, размещенном в Telegram-канале.

Как ранее информировали в министерстве, главы внешнеполитических ведомств предметно обсудят двустороннюю повестку дня российско-иранских отношений. Также, как ожидается, стороны затронут ряд актуальных международных вопросов, включая обстановку в Сирии, Закавказье, Афганистане, Йемене, зоне Персидского залива, ближневосточное урегулирование, каспийскую проблематику и ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.