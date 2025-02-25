Песков рассказал о новых переговорах России и США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что следующие переговоры России и США пройдут на уровне министерств иностранных дел. Об этом сообщает ТАСС.

Песков отметил, что речь идет о новых контактах «на экспертном уровне». Он отметил, что информацию об этой встрече может предоставить МИД РФ.

Представитель Кремля уточнил, что на переговорах российских и американских дипломатов будут обсуждаться шаги по нормализации диалога.

Первые переговоры делегаций РФ и США прошли 18 февраля в Саудовской Аравии. В состав российской делегации входили глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента России Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Среди членов делегации США были глава Госдепартамента Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майкл Уолтц и специальный посланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

После переговоров Ушаков заявил, что встреча прошла «неплохо». В Госдепе сообщили, что стороны договорились «устранить факторы, вызывающие раздражение в двусторонних отношениях». С этой целью будет создан специальный механизм консультаций. Это должно позволить сторонам принять меры, необходимые для нормализации работы дипломатических миссий.

Стало известно, когда пройдут новые переговоры России и США

Лавров и Рубио договорились назначить высокопоставленные команды для переговоров по Украине, «работая над скорейшим прекращением конфликта таким образом, чтобы [решение] было прочным, устойчивым и приемлемым для всех сторон».

Лавров отмечал, что на этих переговорах Россия и США «не просто слушали, но и слышали друг друга». А представители США подчеркивали, что для разрешения украинского кризиса «недостаточно одного звонка, одной встречи», но в Эр-Рияде был сделан важный шаг вперед.