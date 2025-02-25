В Кремле прокомментировали опубликованный СМИ список погибших на СВО россиян

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами прокомментировал публикацию «Медиазоны» (признана в РФ иностранным агентом) со списком погибших за последние три года россиян в ходе спецоперации.

© Газета.Ru

«Я не знаю, что это за издание, не знаю, что они опубликовали, и не знаю, правда это или нет», — заявил он.

По словам Пескова, любая информация о потерях на линии фронта может предоставляться только через Минобороны РФ.

До этого агентство Reuters писало, что более шести миллионов жителей Украины покинули страну и живут в качестве беженцев за границей, а тысячи людей погибли в ходе боевых действий. В публикации говорится, что оценки западных общественных деятелей и данные отчетов разведки различаются, однако они подтверждают потери с российской и украинской сторон.

О потерях ВСУ сообщил и ТАСС. Из подсчетов агентства следует, что с начала СВО потери составили около 1,08 млн человек убитыми и ранеными. Из них Киев лишился около 80 тысяч военных с начала года.

Песков рассказал о новых переговорах России и США

По данным Минобороны, потери ВСУ в 2022 году составили 118,5 тысяч человек, в 2023 году — 405,4 тысяч бойцов. В 2024 году войска Украины потеряли более 595 тысяч человек убитыми и ранеными, что превысило суммарные потери первых двух лет СВО.