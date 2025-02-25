Песков: РФ обсуждает с "Друзьями мира" общее видение украинского урегулирования

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Россия обменивается мнениями со всеми участниками платформы "Друзья мира", которая призвана способствовать урегулированию на Украине. Но пока обсуждаются скорее идеи, чем конкретные планы, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы взаимодействуем со всеми участниками этого процесса так или иначе, мы обмениваемся информацией, они обмениваются своими подходами. До сих пор в рамках этого процесса не обсуждались какие-то конкретные планы, которые предлагались бы для реализации. Там обсуждалось видение перспектив выхода на урегулирование. Этот процесс продолжается", - пояснил он, отвечая на вопрос о взаимодействии с государствами - авторами платформы.

В прошлом году министр иностранных дел Китая Ван И на встрече со спецпредставителем бразильского президента Селсу Аморимом объявил о создании КНР, Бразилией и другими странами глобального Юга платформы "Друзья мира". Ее цель - способствовать мирному разрешению украинского кризиса. По его словам, это будет не закрытая группа, а открытая платформа, стремящаяся к инклюзивному диалогу.