В Кремле оценили извинения Вучича за ошибку в голосовании за резолюцию

В Кремле приняли извинения президента Сербии Александра Вучича за ошибочное голосование его страны за антироссийскую резолюцию по Украине в ООН. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Президент Александр Вучич накануне заявил, что его страна проголосовала в Генассамблее ООН за резолюцию по Украине «по ошибке» и принес свои извинения. На самом деле планировалось воздержаться, уточнил он.

По словам Дмитрия Пескова, в Москве услышали извинения президента Сербии и приняли их.

«Безусловно, услышали, безусловно, приняли. Действительно, случаются технические ошибки и, конечно, такая оперативная реакция главы государства весьма импонирует нам», - подчеркнул официальный представитель Кремля.

24 февраля ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине. Ее поддержали 93 страны. Против выступили 18 государств, в том числе США, еще 65 воздержались.

При этом перед голосованием власти США призвали Украину и ЕС отозвать проект осуждающей Россию резолюции. Взамен Вашингтон предложил свой собственный документ, в котором действия Украины и России «уравниваются» и «выражается скорбь по поводу трагической гибели людей».