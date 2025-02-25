МИД РФ отметил рост рисков для безопасности соотечественников за рубежом

Значение вопросов безопасности участников движения соотечественников за рубежом возрастает. Об этом заявил директор департамента МИД РФ по работе с соотечественниками за рубежом Геннадий Овечко на совещании комитета Совета Федерации по международным делам.

"Одна из основных тем сейчас - это борьба с попытками разобщить российские зарубежные общины и российское государство. Не секрет, что в странах с недружественными режимами положение русскоязычного населения остается сложным из-за информационного давления и политики русофобии, - сказал он. - Растет значение вопросов безопасности участников движения соотечественников, увеличиваются риски для них. В ряде государств не прекращаются попытки заместить КСОРС (Координационные советы организаций российских соотечественников - прим. ТАСС) альтернативными русскоязычными сообществами в диаспоральной среде".