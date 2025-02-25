Комиссия ГД просит признать Protect Defenders.eu и HRFN нежелательными в РФ

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России обратилась в Генпрокуратуру РФ с предложением признать деятельность организаций Protect Defenders.eu и Human Rights Funders Network (HRFN) нежелательной в РФ. Об этом заявил глава комиссии Василий Пискарев.

"Комиссия обратилась в Генеральную прокуратуру с предложением признать деятельность Protect Defenders.eu и HRFN нежелательной в нашей стране", - приводятся слова Пискарева в Telegram-канале комиссии.

Пискарев отметил, что Запад сейчас теряет позиции и вынужден разрабатывать новые стратегии противодействия российскому закону об иностранных агентах.

"Кукловоды выстраивают новые цепочки финансирования своих агентов влияния для осуществления антироссийской деятельности. Чтобы скрыть правительственных заказчиков, используются фонды-прокладки, подобные созданному Европейской комиссией сообществу НПО Protect Defenders.eu", - уточнил он.

По словам парламентария, против России работают и специальные дискуссионные площадки, где обмениваются технологиями обхода закона об иностранных агентах. "Например, так называемая Сеть фондов, поддерживающих права человека (Human Rights Funders Network, HRFN), состоящая из 450 организаций-грантодателей, и многие другие", - добавил он.