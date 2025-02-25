Стало известно, почему США заинтересованы в редкоземельных металлах РФ

США могут всерьез заинтересоваться российскими редкоземельными металлами. Как сообщает «Абзац», такое мнение высказал старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что Москва готова пригласить иностранных партнеров, в том числе и американских, к совместной работе по редкоземельным металлам. Глава государства подчеркивал, что в РФ на порядок больше ресурсов подобного рода, чем на Украине.

«Запасы Соединённых Штатов значительно скромнее российских, поэтому они должны быть заинтересованы в объединении с нами усилий в разработке месторождений металлов не только с точки зрения добычи, но и с точки зрения их использования», — заявил Оленченко.

Научный сотрудник добавил, что совместная работа станет хорошим стимулом и для российской, и для мировой экономики. Кроме того, это поспособствует улучшению благосостояния граждан.