Жога: Запад в военной поддержке Украины "выдохся"

Запад в военной поддержке Украины "выдохся", на это в том числе повлияли введенные против России санкции, которые подорвали экономику западных стран, считает полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога. Такое мнение он выразил в эфире телеканала "Соловьев Live".

"Запад "выдохся". Да, они сплотились в этом формате, они отдают все свое вооружение, но они выдыхаются. Во-первых, [пострадала] экономика из-за санкций, которые ввели против РФ, - санкции хуже сыграли для европейских стран, они подорвали их экономику, потому что их экономика была построена на недорогой энергетике, которая шла с РФ, соответственно, нарушены все связи, они перешли на дорогой сжиженный газ Америки, это уже увеличило себестоимость [товаров].

Соответственно, некоторые предприятия уже ушли с того объема производства, который был до этого, многие предприятия ушли с рынка РФ, а это был огромный рынок потребления", - сказал он.

Кроме того, действия Украины свидетельствуют о том, что у нее большая нехватка личного состава, добавил Жога.