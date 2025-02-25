Мишустин: предприятия должны следить за работой учреждений профессионалитета

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин указал на необходимость наладить взаимную интеграцию учреждений учебного профессионалитета и предприятий.

"Очень важно, чтобы учреждения учебного профессионалитета были глубоко интегрированы как в предприятия, которые производят современную передовую продукцию, которые занимаются научно-исследовательскими и конструкторскими разработками, так и наоборот. Предприятие должно понимать и мониторить, чтобы была обратная связь о том, чем занимаются их будущие возможные сотрудники, как работодатель. И здесь роль наставничества огромная", - сказал Мишустин на встрече с директором Петербургского тракторного завода Сергеем Серебряковым.

Премьер отметил, что без участия крупных предприятий вроде Петербургского тракторного завода невозможно построить систему обучения в серьезной передовой инженерной школе.

"Поэтому взаимодействие на сегодняшний день в ПИШах, передовых инженерных школах, с компаниями - будущими заказчиками кадров очень важно синхронизировать для того, чтобы понимать, что нужно в виде технических требований компании, которая будет ждать выпускников", - добавил он.

Председатель правительства также обратил внимание, что для работы на предприятиях не обязательно иметь высшее образование.