Американский телеканал назвал Путина другом Трампа

Стремление президента США Дональда Трампа встретиться с «его другом» президентом России Владимиром Путиным способствует процессу, направленному на урегулирование конфликта на Украине. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

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«Скажем одно в пользу американского президента: его стремление к встрече на высшем уровне один на один с его другом, президентом России Владимиром Путиным, развязало поток кризисной дипломатии, направленной на прекращение войны в Украине», — говорится в сообщении телеканала.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о том, что Путин и Трамп во время телефонного разговора обсудили возможность переговоров по украинскому урегулированию.

18 февраля в столице Саудовской Аравии прошли первые за несколько лет переговоры представителей США и России. Стороны изложили друг другу «свои принципиальные подходы» по Украине, а также обсудили организацию будущей встречи американского и российского президентов. По итогам глава МИД РФ Сергей Лавров заявил: есть основания полагать, что Вашингтон стал лучше слышать позицию Москвы.