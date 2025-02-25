Страны ЕС уже одиннадцать лет используют против России «тактику крысиных укусов» и 16-й пакет санкций стал лишь новым этапом санкционного давления. Об этом заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

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Накануне Евросоюз объявил о 16-м пакете антироссийских санкций. Он включается в себя запрет на импорт первичного алюминия и добавляет в черный список 74 судна, которые якобы входят в «теневой флот» РФ, а также физические лица и компании, в том числе из Китая, Турции и Казахстана. При этом глава евродипломатии Кая Каллас анонсировала подготовку 17-го пакета санкций против России.

По словам депутата Госдумы Леонида Ивлева, ЕС действует «с настойчивостью, достойной лучшего применения».

«Одиннадцать лет Евросоюз, используя тактику крысиных укусов, продлевает прежние и вводит новые санкции в отношении России, обманывая население своих же стран», - отметил он.

Однако санкции привели лишь к тому, что экономика России растет, морально-политическое единство общества укрепилось, а армия получает новые виды вооружений. При этом в Европе уходят в отставку правительства, а действующие власти проигрывают выборы, подчеркнул парламентарий.

«Евросоюзу срочно нужен «Крысолов из Гамельна», который, как в известной сказке братьев Гримм, избавит эти страны от крысиного санкционного мышления. И это время уже не за горизонтом», - констатировал Ивлев.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на то, что чем больше пакетов санкций против России, тем «хуже дела» в Западной Европе.