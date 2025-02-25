Депутат Белик назвал предвзятым документом антироссийскую резолюцию Киева

Депутат Госдумы и член комитета по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT заявил, что принятая Генассамблеей ООН антироссийская резолюция по Украине по традиции является предвзятым документом с сомнительным содержанием.

В Госдуме назвали минус антироссийской резолюции ГА ООН
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«Антироссийская резолюция Киева по украинскому конфликту, принятая Генассамблеей ООН, — это по традиции предвзятый документ с сомнительным содержанием, которое сводится к однобокому видению украинского конфликта, это сплошная претензия Киева к нашей стране, искажающая реальность», — сказал Белик.

По его словам, одобрение данного проекта Генассамблеей цинично, так как он направлен на эскалацию.

«Принятие данной резолюции, по сути представляющей сплошь русофобские формулировки, не имеет ничего общего с объективным подходом к урегулированию конфликта», — подчеркнул депутат.

Ранее Генеральная Ассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине. Она призывает к «деэскалации, скорейшему прекращению боевых действий и мирному урегулированию».

За документ проголосовали 93 страны, среди которых Германия, Италия, Канада и Франция. 65 государств воздержались, в том числе Бразилия, Иран, Индия и Китай. Против выступили 18 стран, включая Россию, США, Израиль и Венгрию.

При этом отмечается, что США впервые с начала СВО не стали соавторами антироссийской резолюции ГА ООН.

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