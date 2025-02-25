Президент Индонезии принял приглашение Путина посетить Россию

Президент Индонезии Прабово Субианто принял приглашение президента РФ Владимира Путина посетить Россию. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

Президент Индонезии принял приглашение Путина посетить Россию
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«Я передал послание нашего президента, там упоминается и приглашение к нам в страну, оно принято с удовольствием, и думаю, что это будет иметь свое продолжение», — сказал он.

До этого Шойгу провел встречу с министром обороны Индонезии Шафри Шамсуддином. Секретарь Совбеза РФ отправился с рабочим визитом в Малайзию и Индонезию. Ожидается, что поездка продлится до 28 февраля.

20 января посол РФ в Джакарте Сергей Толченов заявил, что Россия и Индонезия активно обсуждают возможность осуществления взаимных расчетов в национальных валютах. По его словам, российская сторона пока не устанавливает конкретных сроков реализации этой сделки. Дипломат также подчеркнул, что самое важное — найти взаимовыгодные решения для обеих стран.

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