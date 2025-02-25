Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Франции и Британии по Украине в Генассамблее и Совбезе ООН.

«Внимание вопрос: когда Франция и Британии были искренними?.. Между залами Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности размеренным шагом идти минуты три. Это они за 180 секунд изменили свои взгляды на мировой кризис? Или просто в каждом кармане по маске — на любой случай?» — говорится в публикации.

Она отметила, что две страны внесли поправки в проект резолюции США в Генассамблее, чем «испохабили» его. Позже США внесли тот же проект резолюции в Совбез, где она была одобрена без поправок. Франция и Британия не использовали право вето.

Ранее временный поверенный в делах США при ООН Дороти Ши заявила, что Представленный страной проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по Украине является путем к миру. Дипломат подчеркнула, что альтернативный западный проект резолюции ГА ООН, как и поправки к американскому документу, не остановят уход людей из жизни, поэтому американская сторона выступают против поправок как России, так и Евросоюза.