Пушков предрек распад ЕС после завершения украинского конфликта

Завершение украинского конфликта может привести к распаду Европейского союза, заявил в своем Совфеда по информполитике Алесей Пушков.

Пушков предрек распад ЕС после завершения украинского конфликта
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По словам политика, европейские лидеры пытаются не замечать поражения Украины. Как отметил Пушков, Европу ждет «украинский синдром».

«Его наиболее драматическим последствием будет ослабление власти Брюсселя и кризис "евроинтеграции", вплоть до откола от ЕС некоторых государств и в итоге — вплоть возможного распада Евросоюза», — предрек сенатор.

Ранее бывший премьер Италии и экс-глава европейского Центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги заявил, что ЕС растерял экономические преимущества из-за отказа от российских энергоносителей и может распасться.

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