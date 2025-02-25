Дипломат Ульянов заявил, что Лаврову незачем звонить главе МИД Франции

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале отреагировал на интервью главы МИД Франции Жана-Ноэля Барро. На прошлой неделе глава внешнеполитического ведомства республики дал интервью LCI, в котором заявил, что не поднимет трубку в случае звонка российского коллеги Сергея Лаврова. По мнению Ульянова, Барро будет разочарован.

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"Трудно представить, что С.В.Лавров попытается ему позвонить. Зачем?" - написал российский постред.

Год назад президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-конференции на форуме "Украина. Год 2024" спросили, ответил бы он на звонок российского коллеги Владимира Путина посреди ночи. Тогда украинский лидер отшутился: "У него ведь нет телефона. Как он мне позвонит? А я с телеграфом 1917 года не работаю".