Рогов назвал резолюцию ГА ООН по Украине позорной

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов назвал принятую Генассамблеей ООН антироссийскую резолюцию по Украине позорным документом.

Он, по его словам, нацелен на разжигание и дальнейшее провоцирование конфликта.

«Вместо поиска путей мира, принятая резолюция нацелена на разжигание и дальнейшее провоцирование военного конфликта на постукраинском пространстве», — цитирует Рогова РИА Новости.

Он добавил, что показательным стало голосование США, которые впервые за долгие годы не поддержали украинский проект резолюции, вместо чего предложили свой нейтральный вариант, в котором нет привычной и оголтелой русофобии.

Ранее Совбез ООН принял американский проект резолюции по конфликту на Украине.

Между тем, стало известно, что сербская делегация проголосовала за антироссийскую резолюцию по Украине, что вице-премьер страны Александр Вулин назвал позором.

Сербский президент Александр Вучич в эфире TV Happy признал, что представители Белграда проголосовали в ООН за западную резолюцию по Украине по ошибке.