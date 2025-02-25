Путин: Си Цзиньпин заявил о сборе группы мира по Украине в Нью-Йорке

Президент России Владимир Путин сообщил в беседе с автором программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павлом Зарубиным, что председатель КНР Си Цзиньпин во время телефонного разговора проинформировал его о сборе группы мира по Украине в Нью Йорке.

«Он (Си Цзиньпин — RT.) меня проинформировал о том, что эта «группа мира» в Нью Йорке опять в ближайшее время соберётся, будет обсуждать это», — сказал российский лидер.

Ранее Путин проинформировал Си Цзиньпина о состоявшихся контактах США и России.

Также главы двух государств отметили стабилизирующую роль отношений России и Китая.