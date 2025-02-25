Небензя: РФ считает резолюцию США в СБ ООН отправной точкой для урегулирования по Украине

Американская резолюция по конфликту на Украине, принятая в понедельник Советом Безопасности (СБ) ООН, расценивается РФ как отправная точка для дальнейших усилий по мирному урегулированию украинского кризиса. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

В РФ оценили решение СБ ООН по резолюции США
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"Принятый сейчас текст не идеален, но это, по сути, первая попытка принять конструктивный и ориентированный в будущее продукт Совета, говорящий о пути к миру, а не раздувающий конфликт. Конфликт, который имеет очень сложный генезис и не сводится к противостоянию Российской Федерации и Украины, как это пытаются навязать нам сама Украина и ее европейские кукловоды. Видим принятый текст лишь как отправную точку для дальнейших усилий по мирному регулированию украинского кризиса. Они не приведут к успеху, если не будет восстановлено конструктивное сотрудничество ключевых мировых игроков по вопросам европейской и международной безопасности", - сказал он в своем выступлении после голосования по резолюции.

Глава российского диппредставительства также призвал не дать сорвать предпринимаемые США и РФ усилия по урегулированию украинского кризиса.

"Не будем обольщаться. Партия войны в лице киевского режима и его европейских спонсоров отнюдь не сдалась. И сегодняшняя попытка испортить и извратить американский текст это со всей очевидностью показывает. Призываем всех, кто действительно хочет добиться устойчивого мира на Украине, не дать просроченному киевскому князьку и его кукловодам сорвать предпринимаемые Россией США усилия", - резюмировал он

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