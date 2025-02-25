В РФ оценили решение СБ ООН по резолюции США

Американская резолюция по конфликту на Украине, принятая в понедельник Советом Безопасности (СБ) ООН, расценивается РФ как отправная точка для дальнейших усилий по мирному урегулированию украинского кризиса. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Принятый сейчас текст не идеален, но это, по сути, первая попытка принять конструктивный и ориентированный в будущее продукт Совета, говорящий о пути к миру, а не раздувающий конфликт. Конфликт, который имеет очень сложный генезис и не сводится к противостоянию Российской Федерации и Украины, как это пытаются навязать нам сама Украина и ее европейские кукловоды. Видим принятый текст лишь как отправную точку для дальнейших усилий по мирному регулированию украинского кризиса. Они не приведут к успеху, если не будет восстановлено конструктивное сотрудничество ключевых мировых игроков по вопросам европейской и международной безопасности", - сказал он в своем выступлении после голосования по резолюции.

Глава российского диппредставительства также призвал не дать сорвать предпринимаемые США и РФ усилия по урегулированию украинского кризиса.