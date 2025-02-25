Захарова ответила на извинения Вучича за ошибку в голосовании по резолюции

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на извинения сербского президента Александра Вучича за ошибку, допущенную Сербией в голосовании за антироссийскую резолюцию по Украине.

Дипломат в своём Telegram-канале обратилась к сербскому народу на его родном языке.

«Мы знаем, что сербский народ нас не предаст. Мы слышим отголоски ваших сердец, неравнодушных и полных поддержки. Мы чувствуем любовь народа Сербии. Всё остальное мы переживём. И мы победим! Потому что нацизм должен быть остановлен!» — говорится в сообщении.

Ранее Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине. Позже Вучич в эфире TV Happy признал, что представители Белграда проголосовали в ООН за западную резолюцию по Украине по ошибке.