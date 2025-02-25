В Совфеде порассуждали о вовлечении американцев на территорию России

Предложение президента России Владимира Путина сотрудничать с США в вопросе разработки редкоземельных металлов и производства алюминия — мудрый шаг. Об этом заявил член Совфеда Владимир Джабаров, его слова приводит «Парламентская газета».

По словам Джабарова, важным для Москвы является вовлечение американцев на российскую территорию.

«А [создание проекта] в России это выгодно для обеих сторон: и наши риски минимизированы, и Вашингтон благодаря авторитету Путина получит гарантии соблюдения договоренностей. Одновременно мы вовлекаем американцев на нашу территорию», — порассуждал сенатор Джабаров.

Ранее Путин заявил, что Россия готова возобновить поставки алюминия в США, продавая два миллиона тонн, что оказало бы сдерживающее влияние на стабилизацию цен.