Возможное соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по редкоземельным металлам никак не касается России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Нас это не касается. Никак не оцениваю. Даже думать не хочу на эту тему. Конечно, нужно оценить эти ресурсы, насколько это реально, сколько там этих ресурсов. Но, повторяю, это не наше дело», — сказал президент.

При этом Путин в понедельник поставил задачу создать полный цикл переработки редкоземельных металлов в России к 2030 году.

Путин ответил на интерес Трампа к ресурсам России

24 февраля агентство Reuters писало, что предложенный Вашингтоном подход к урегулированию украинского конфликта может стать для России стратегическим преимуществом. По данным издания, США настаивают на мирном соглашении, которое изначально исключает участие Украины и европейских стран, что рассматривается как «политический подарок» Москве.

Аналитики подчеркивают, что такая сделка способна принести России значительные экономические выгоды. В статье отмечается, что российская экономика, несмотря на признаки перегрева, получит «спасательный круг» от Вашингтона, который поможет смягчить потенциальный спад.

Ранее в США заявили, что с Зеленским «покончено».