Путин заявил, что Европа не может ничего требовать от России

Президент РФ Владимир Путин в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин" сказал, что Европа не может ничего требовать от России.

Путин заявил, что Европа не может ничего требовать от России
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"Требовать, наверное, здесь никто ничего не может, тем более от России, пускай они требуют от кого-нибудь другого", - заявил политик. По его словам, европейские страны тысячелетиями выдвигали требования к "своим вассалам", которые теперь также действуют по отношению к ним.

"Поэтому они (страны Европы. - "Газета.Ru") пускай со своими требованиями посидят дома и подумают над тем, как они дошли до жизни такой", - добавил глава государства.

В том же интервью он сообщил, что участие европейских стран в переговорах по урегулированию на Украине востребовано, но они сами отказались вести диалог с РФ. А реакцию Европы на российско-американские контакты президент назвал "эмоциональной" и "лишенной практического смысла".

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