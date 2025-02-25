Путин заявил, что Европа не может ничего требовать от России

Президент РФ Владимир Путин в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин" сказал, что Европа не может ничего требовать от России.

"Требовать, наверное, здесь никто ничего не может, тем более от России, пускай они требуют от кого-нибудь другого", - заявил политик. По его словам, европейские страны тысячелетиями выдвигали требования к "своим вассалам", которые теперь также действуют по отношению к ним.

"Поэтому они (страны Европы. - "Газета.Ru") пускай со своими требованиями посидят дома и подумают над тем, как они дошли до жизни такой", - добавил глава государства.

В том же интервью он сообщил, что участие европейских стран в переговорах по урегулированию на Украине востребовано, но они сами отказались вести диалог с РФ. А реакцию Европы на российско-американские контакты президент назвал "эмоциональной" и "лишенной практического смысла".