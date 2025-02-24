Путин предложил США сократить оборонные расходы вдвое

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Вашингтон могли бы договориться по сокращению оборонных расходов на 50%. Об этом пишет ТАСС.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил о намерении обсудить с китайской и российской стороной вопрос сокращения оборонных бюджетов.

Путин ответил на интерес Трампа к ресурсам России

«Мы могли бы договориться с Соединенными Штатами — Соединенные Штаты бы сократили на 50% [оборонные расходы], и мы бы сократили на 50%. А Китайская Народная Республика потом бы присоединилась бы, если захочет. Мы считаем, что предложение хорошее, и мы готовы к дискуссиям на этот счет», — отметил глава России.

Путин заметил, что президент США Дональд Трамп действует прямолинейно, без особых стеснений.