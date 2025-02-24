Путин объяснил, кто должен быть у власти на Украине

На Украине следует приводить к власти людей, которые будут пользоваться доверием населения. Такое мнение высказал российский президент Владимир Путин.

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— С точки зрения интересов укрепления украинской государственности нужно действовать. Следует приводить к власти людей, которые будут пользоваться доверием народа страны, — заявил он автору передачи «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» Павлу Зарубину.

Владимир Путин 24 февраля провел совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов. По его словам, очень важно развивать это направление, потому что оно является для России не просто актуальным на сегодняшний день приоритетом, но и заделом на будущее.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что сейчас ведет «серьезные обсуждения» с Владимиром Путиным, которые касаются завершения конфликта на Украине. Он заявил, что переговоры проходят «очень хорошо».

В целом в ходе переговоров по урегулированию конфликта наметился прогресс. Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф сообщил, что подвижки в вопросе урегулирования украинского конфликта могут произойти в ближайшее время. Трамп также ожидает скорых результатов в этом деле.