Путин заявил, что сущностно не обсуждал с Трампом мир на Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что сущностно ещё не обсуждал с американским коллегой Дональдом Трампом решение украинского конфликта. Об этом он сказал в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

«Затрагивались проблемы, связанные с украинским кризисом, но он сам по себе сущностно не обсуждался. Мы только договорились о том, что подойдём к этому», — отметил Путин.

По словам российского лидера, Трамп стремится оздоровить Украину. Владимир Зеленский, по мнению Путина, становится токсичной фигурой для ВСУ и общества в целом.