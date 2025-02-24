Путин заявил о желании России добиться мира на Украине
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва стремиться добиться мира на Украине как можно быстрее. Его слова приводит РИА Новости.
Путин подчеркнул, что Россия заинтересована, чтобы Украина превратилась в дружественное соседнее государство.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия, в отличие от Украины, всегда ориентировалась на мир. Он напомнил, что российский лидер многократно повторял о готовности к мирным переговорам.