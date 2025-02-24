Путин заявил о желании России добиться мира на Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва стремиться добиться мира на Украине как можно быстрее. Его слова приводит РИА Новости.

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Путин подчеркнул, что Россия заинтересована, чтобы Украина превратилась в дружественное соседнее государство.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия, в отличие от Украины, всегда ориентировалась на мир. Он напомнил, что российский лидер многократно повторял о готовности к мирным переговорам.