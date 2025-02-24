Путин ответил на интерес Трампа к ресурсам России
Россия была бы готова предложить США возможность совместной работы в области редкоземельных металлов, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.
Накануне американский лидер Дональд Трамп заявил об интересе США в российских запасах редкоземельных металлов.
Возможное соглашение по недрам между США и Украиной никак не касается России, пояснил Путин.
Трамп: у России есть ресурсы, которые интересны США
Президент отметил, что у РФ на порядок больше редкоземельных ресурсов чем у Украины.
Путин подчеркнул, что объем выпуска продукции из редкоземельных металлов в РФ к 2030 году должен возрасти кратно. По словам главы государства, развитие отрасли необходимо для успешной конкуренции на мировых рынках.