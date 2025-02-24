Небензя: поправки Брюсселя к резолюции США по Украине «обанкротили» документ

Поправки европейских стран к резолюции США по Украине «обанкротили» документ, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. Об этом пишет РЕН ТВ.

По данным портала, дипломат прокомментировал ситуацию с резолюцией в ходе выступления на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

«Мы были готовы его [проект] поддержать, но Евросоюз и его союзники лишили всех нас этой возможности, обанкротив и девальвировав американский драфт», — подчеркнул Небензя.

Постпред пояснил, что это вынудило Россию проголосовать против американской резолюции, которая стала «нежизнеспособной и нереалистичной».

Небензя заметил, что в целом американский проект резолюции был шагом в правильном направлении. Он выразил надежду на то, что Вашингтон и дальше будет демонстрировать подобный подход в вопросе урегулирования ситуации на Украине.